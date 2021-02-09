Голевой пас Сергачева помог "Тампе-Бэй" одержать очередную победу

"Тампа-Бэй Лайтнинг" продлила свою победную серию до пяти встреч. "Молнии" выиграли в гостях у "Нэшвилл Предаторз" 4:1.

"Лайтнинг" дали отдохнуть своему основному вратарю Андрею Василевскому, что не помешало им переиграть "хищников" в гостях 4:1. Победная вторая шайба была заброшена Энтони Чирелли после передачи Михаила Сергачева. Нападающий "Тампы" Александр Волков и форвард "Нэшвилла" Яков Тренин результативных действий не совершили.

"Сент-Луис Блюз" не смог удержать победный счет в домашнем матче с "Аризона Койотис". В основное время ничья 3:3. Одна из шайб в ворота гостей была заброшена после передачи Ивана Барбашева. Дополнительный период не принес успеха ни одной из сторон, а в серии буллитов преуспели хоккеисты "Аризоны" 2:1.