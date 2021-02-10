"Тампа" разгромила "Нэшвилл", Сергачев набрал три очка

Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" добились убедительной победы в гостях над "Нэшвилл Предаторз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу "молний". Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев оформил ассистентский хет-трик.

В составе гостей шайбы забросили Стивен Стэмкос (12-я и 55-я минуты), Ондржей Палат (13-я), Мэтью Джозеф (15-я и 57-я) и Янни Гурд (47-я). Единственный гол у хозяев льда оказался на счету Рокко Гримальди (5-я).

Сергачев был признан первой звездой матча. Тройку лучших замкнул его соотечественник Андрей Василевский, отразивший 32 броска. Российский форвард "молний" Александр Волков отметился голевой передачей.