В Новосибирске впервые в феврале прогремела гроза

В Новосибирской области впервые в феврале синоптики зарегистрировали грозу. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

На кадрах видео видна вспышка молнии, а после раздался гром. По словам начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марины Виноградовой, данное природное явление не характерно для региона.

"За весь период наблюдений, а это более 60 лет, гроз в феврале не отмечалось ни разу. Это неординарная ситуация. Циклон выходил с юго-запада на северо-восток, он быстро смещающийся, вынос тепла был колоссальный. Осадки наблюдались смешанного характера: дождь и мокрый снег", – отметила синоптик.

По словам метеоролога, подобное явление может стать предвестником скорой весны. Однако в ближайшее время повторение грозы не произойдет из-за распространения холодного воздуха обширного антициклона.