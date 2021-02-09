Корабль сел на мель при выходе из порта на Сахалине

Рыболовецкая шхуна Matua села на мель при выходе из порта Невельска на Сахалине. На борту корабля, который, по предварительным данным, не получил повреждений, находятся 24 члена экипажа

ЧП произошло около 14 часов по местному времени (06:00 по Москве), когда судно японского производства покидало порт. Волнами его снесло на мель, капитан не успел оперативно отреагировать на ситуацию.

Сейчас два буксира пытаются оттащить Matua в море, пока что безуспешно. Никто из 24 членов экипажа корабля не пострадал, уточнили в Сахалинском центре управления регионом.