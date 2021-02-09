Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен до 1 октября

Упрощенный порядок назначения инвалидности будет действовать в России до 1 октября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ситуация с коронавирусом показала, что упрощенный порядок востребован людьми", – указал глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами и поручил проработать вопрос о том, чтобы и после окончания действия временного порядка большинство граждан могли устанавливать или продлевать инвалидность без их личного присутствия.

Власти разрешили устанавливать или продлевать инвалидность по упрощенной схеме с 9 апреля 2020 года из-за распространения COVID-19. Если инвалидность уже была установлена, то временный порядок предусматривает ее автоматическое продление еще 6 месяцев. Если же требуется установить инвалидность впервые, то сделать это можно с помощью электронной подачи документов без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. В октябре 2020 года правительство уже продлевало действие временного порядка получения инвалидности.