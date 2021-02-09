Забайкальские ЗАГСы разрешили пускать на бракосочетание гостей

В Забайкальском регионе постепенно нормализуется статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией, отмечен устойчивый спад. В этой связи, ЗАГСы приняли решение о снятии установленных ранее ограничений. Как напоминает ГТРК "Чита", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в первую очередь ограничение касались количества гостей на торжественной регистрации.

Теперь на торжественной церемонии смогут присутствовать, помимо жениха и невесты, еще восемь человек друзей и родственников. То есть в зале в общей сложности одновременно могут находиться 10 человек.

Кроме того, к штатному режиму возвращается и прием граждан. Однако соблюдать санитарные правила в прежнем режиме придется. Заявления на госрегистрацию актов гражданского состояния будут принимать, как очно, так и через единый портал Госуслуг.