Россия и Израиль обсуждают совместное производство "Спутника V"

Россия и Израиль обсуждают вопросы сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса, в том числе возможность совместного производства вакцины "Спутник V". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Власти Израиля будут рассматривать с учетом своих интересов сотрудничество (с РФ в борьбе с коронавирусом – ред.), – сказал дипломат. – Не снята с повестки дня и тема возможного производства вакцины в той или иной форме".

По словам Викторова, Россия предоставила Израилю полную информацию о вакцине, а сам он встретился с министром здравоохранения Израиля Юлием Эдельштейном.

Ранее во вторник, 9 февраля, сообщалось, что российский препарат "Спутник V" готов к регистрации в Европе. Соответствующие консультации прошли между Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и разработчиком вакцины НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В данный момент 21 страна мира зарегистрировала у себя российскую вакцину. Среди них – Аргентина, Боливия, Венгрия, Сербия.