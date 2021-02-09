Мужчина напал на участкового, мешавшего ему кидать камни в окно знакомой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти после нападения на участкового в Абакане, об этом стало известно во вторник, 9 февраля.

По данным ведомства, 27 января текущего года жительница столицы Хакасии обратилась в правоохранительные органы с жалобой на своего знакомого, который кидал камни в окна ее квартиры на улице Авиаторов.

Участковый уполномоченный полиции отправился усмирять хулигана, но тот атаковал стража порядка, вошедшего в подъезд, чтобы побеседовать с заявительницей в тот момент, когда полицейский потребовал от него прекратить противоправные действия.

Страж порядка не пострадал, а его обидчик оказался под следствием.