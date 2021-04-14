Полицейский застрелил казанца на глазах у супруги

Семейный конфликт в Казани завершился убийством 29-летнего мужчины – его застрелил прибывший участковый. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.

Трагедия разыгралась минувшей ночью на улице Кул Гали. Соседи сообщили полицейским, что из квартиры напротив доносятся крики женщины, просящей о помощи. Дверь стражам порядка открыл агрессивно настроенный мужчина, который посоветовал им убираться восвояси. Поговорить с ним толком не получилось: он схватился за нож, а затем попытался выбить пистолет из рук участкового.

Прогремел выстрел, дебошир рухнул на пол. Его доставили в больницу, но спасти ему жизнь врачи не смогли.

Проводится проверка на предмет законности применения оружия полицейским.