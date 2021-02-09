Узнали все. В Самаре двух молодых людей обвиняют в совращении восьмиклассниц

В Самарской области двое молодых людей совратили учениц восьмого класса, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Стало известно, что инциденты произошли в разных городах региона. Так, первое уголовное дело было заведено на молодого человека 20 лет. Ему инкриминируют статью "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Сам инцидент произошёл 18 января 2021-го года в квартире на улице Ново-Садовая. Тем не менее в СМИ уточняется, что связь произошла по добровольному согласию.

Второй случай произошёл 8 ноября 2020 года уже с 14-летней и 23-х летнем мужчиной в Сызрани. Связь также была добровольной.

Неизвестно, как данные ситуации стали известны широкой общественности.

С обоих подозреваемых взято обязательство о явке. Следствие продолжается.