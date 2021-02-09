Australian Open. Азаренко не подтвердила "посев"

На стартовавшем в Мельбурне первом в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" – Открытом чемпионате Австралии, – во второй день зачехлила ракетку бывшая лидер женского рейтинга белоруска Виктория Азаренко. Она проиграла американке Джессике Пегуле.

Азаренко, "посеянная" в Мельбурне под номером №12, уступила со счетом 5:7, 4:6. Представительница Белоруссии перед Australian Open попала на жесткий карантин, связанный с коронавирусом, и по ходу матча жаловалась на плохое самочувствие.

Ее победительница, 61-я ракетка мира, никогда не поднималась в рейтинг-листе WTA выше 55-го места. 26-летняя американка известна, скорее, благодаря своему отцу, миллиардеру Терренсу Пегула, который владеет клубами НХЛ и НФЛ – "Баффало Сейбрз" и "Баффало Биллс".

Другие "сеяные" фавориты женского "Шлема" свои матчи выиграли. Австралийка Эшли Барти (№1 рейтинга WTA) разгромила черногорку Данку Ковинич – 6:0, 6:0. София Кенин из США (№4) была сильнее австралийки Мэддисон Инглис – 7:5, 6:4. Элина Свитолина с Украины (№5) победила чешку Мари Бузкову – 6:3, 7:6.