Кузнецова, Азаренко и еще дюжина теннисистов попали под карантин

Россиянка Светлана Кузнецова и еще 13 теннисистов отправлены властями Австралии на жесткий карантин из-за контактов с лицами, зараженными коронавирусом. Все теннисисты прибыли на Зеленый континент для участия в первом в сезоне турнире "Большого шлема".

Три человека, прилетевшие в Австралию двумя рейсами из Абу-Даби и Лос-Анджелеса, оказались зараженными коронавирусом. В итоге все пассажиры двух чартеров, в число которых попали и ведущие теннисисты, были отправлены на карантин, ведь правила изоляции на Зеленом континенте очень жесткие.

В число невольно пострадавших попала двукратная российская чемпионка "Большого шлема" Светлана Кузнецова, экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, представительница Украины Мария Костюк, победительница Australian Open-2016 немка Ангелика Кербер, канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Плишкова, американка Слоун Стивенс, японец Кеи Нисикори и еще шестеро игроков.

Все игроки, летевшие этими двумя самолетами, а, по некоторым данным их число больше 14-ти (называются цифры 18 и даже 23 теннисиста, впрочем, без уточнения конкретных фамилий), не смогут тренироваться даже 5 обязательных часов в день, выделенные другим. Чтобы они поддерживали форму, организаторы отправили им в номера велотренажеры.