Теннис в Австралии: подача против коронавируса

У одного из работников карантинного отеля в Мельбурне обнаружен COVID-19 и все игры четверга, 4 февраля, в городе Australian Open отменены. Так теннисный сезон, который по традиции начинается на Зеленом континенте, испытывает себя на прочность коронавирусом.

Организаторы нескольких турниров, которые предшествуют Открытому чемпионату Австралии, приостановили состязания на один день, чтобы проверить игроков, которые могли контактировать с зараженным сотрудником гостиницы.

Тем не менее, директор Australian Open Крэйг Тайли считает, как обнаружение коронавируса у работника карантинного отеля повлияет на дальнейшее проведение турниров. Главное от функционера: австралийский "Большой шлем" перенесен не будет и начнется в понедельник 8 февраля.

Правда, жеребьевка турнира состоится не в четверг, а в пятницу, 5 февраля. Тогда же возобновятся все шесть турниров в Мельбурне, но поскольку в городе ожидаются дожди, для проведения матчей возможно использование крытых кортов. Ведутся переговоры с АТР и WTA о возможном изменении формата матчей, чтобы точно завершить все турниры до начала Australian Open.

Craig Tiley announces that all the lead up tournaments are back tomorrow and will finish max on Sunday! #AusOpen won’t be pushed back. Monday start.