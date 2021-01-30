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Коронавирус 13 минут назад

30 января 2021 09:44

Матчи Открытого чемпионата Австралии могут посещать не более 30 тысяч зрителей в день


tennis-tourtalk.com

Матчи стартующего на кортах Мельбурна Открытого чемпионата Австралии по теннису не смогут посещать более 30 тысяч зрителей ежедневно. Эти ограничения связаны с пандемией коронавируса.

Власти Австралии решили ограничить число зрителей на трибунах кортов Мельбурна во время матчей Australian Open. В день на играх смогут присутствовать не более 30 тысяч, что примерно равняется половине потенциальной зрительной аудитории. В последние пять дней турнира это число будет снижено до 25 тысяч.

Подобные ограничения связаны с пандемией коронавируса. Соревнования пройдут с 8 по 21 февраля.

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