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Коронавирус 33 минуты назад

19 января 2021 11:24

Три участника Открытого чемпионата Австралии заразились коронавирусом


tennis-tourtalk.com

У трех участников Открытого чемпионата Австралии по теннису выявлен коронавирус. В настоящее время теннисисты находятся на карантине в Мельбурне.

Первый в 2021 году турнир из серии Большого шлема Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля в Мельбурне. Все участники соревнований прибыли в Австралию и пребывают на двухнедельном карантине. При этом проводится тестирование теннисистов.

Как сообщает РИА Новости, трое из тестируемых сдали положительные тесты на коронавирус. Речь идет об одной женщине 20 лет и двух мужчинах 30 лет. Имена инфицированных не сообщаются.

Ранее из-за коронавируса была вынуждена сняться с турнира 16-я ракетка мира Алисия Киз. Американская теннисистка сдала положительный тест.

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