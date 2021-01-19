Три участника Открытого чемпионата Австралии заразились коронавирусом

У трех участников Открытого чемпионата Австралии по теннису выявлен коронавирус. В настоящее время теннисисты находятся на карантине в Мельбурне.

Первый в 2021 году турнир из серии Большого шлема Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля в Мельбурне. Все участники соревнований прибыли в Австралию и пребывают на двухнедельном карантине. При этом проводится тестирование теннисистов.

Как сообщает РИА Новости, трое из тестируемых сдали положительные тесты на коронавирус. Речь идет об одной женщине 20 лет и двух мужчинах 30 лет. Имена инфицированных не сообщаются.

Ранее из-за коронавируса была вынуждена сняться с турнира 16-я ракетка мира Алисия Киз. Американская теннисистка сдала положительный тест.