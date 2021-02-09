Битва с памятником чебуреку в Костроме попала на видео

В Костроме исчез гигантский чебурек — скульптура была установлена возле местной кулинарии и неизменно привлекала внимание пешеходов, фотографирующих арт-объект.

На днях она пропала. По сообщению владельца чебуречной, прокомментировавшего исчезновение изданию Kostroma.Today, на скульптуру нападали пять раз. На шестой она была побеждена и сломана.

Мужчина пообещал вернуть гигантский чебурек на свое место в ближайшее время.

Позже в одном из костромских пабликов была опубликована битва с арт-объектом. Ночью молодой человек под хохот своих спутниц энергично напал на чебурек и сломал его со второго раза — скульптура не смогла оказать ему достойное сопротивление.

Поломанный чебурек хулиган попытался вернуть на место, однако вскоре бросил это занятие и удалился.