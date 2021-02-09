Водитель выжил после падения машины с 20-метровой высоты

Водителю посчастливилось выйти из страшной аварии без серьезных травм, хотя его машина рухнула с высоты более 21 метра. Этот момент зафиксировала камера наблюдения.

Удивительный по своим последствиям случай произошел днем 6 февраля на шоссе в округе Милуоки (штат Висконсин). Владелец красного пикапа наехал на лежащий на обочине снег, после чего тяжелая машина перепрыгнула через ограждение на развязке и упала на проходящую внизу дорогу с высоты 21,34 метра.

Первыми на помощь находившемуся в сознании мужчине пришли два водителя, они вытащили его из поврежденной машины. Позже пострадавшего доставили в больницу, но врачи с удивление констатировали, что никаких серьезных травм тот не получил.