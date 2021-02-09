Азербайджан первым в мире испытает комбинацию антиковидных вакцин

Азербайджан первым в мире проведет исследование комбинации вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca. Соответствующее разрешение выдал Минздрав республики.

Российский фонд прямых инвестиций сообщает о том, что клинические испытания начнутся до конца февраля 2021 года. Исследования позволят оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения российской и зарубежной вакцин. Отмечается, что испытания будут длиться на протяжении полугода на территории нескольких стран. Первой стал Азербайджан. Для каждого исследования планируется привлечь по сто добровольцев.

Меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины от COVID-19 был подписан в декабре 2020 года. К такому соглашению пришли РФПИ, НИЦЭМ имени Гамалеи, AstraZeneca и "Р-Фарм".