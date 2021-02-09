Родители использовали маленького сына в качестве наркокурьера

В Санкт-Петербурге задержали 42-летних супругов, которые "доверили" наркотики четырехлетнему сыну – мальчик невольно стал курьером.

Машину с подозреваемыми остановили в ночь на 8 февраля – водитель уверенно двигался по встречной полосе по Ташкентской улице. Объяснений своему маневру он не нашел и в целом вел себя нервно, как и его спутница. Ответить на вопрос о наличии запрещенных веществ мужчина не смог, и тогда стражи порядка отправили его в больницу на медосвидетельствование.

В ходе осмотра в карманах одежды ребенка нашли несколько свертков с наркотиками (растительного и синтетического происхождения), аналогичные обнаружили и у его родителей. Последние теперь имеют все шансы отправиться в колонию, тем более мама мальчика уже была судима по той же статье. Ребенка передали на поруки бабушке.

Несколькими днями ранее 35-летний петербуржец случайно угостил свою полуторамесячную дочку смесью с наркотиками.