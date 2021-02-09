Петербуржец накормил маленькую дочку детской смесью с наркотиками

Испытывавший свой организм на прочность 35-летний житель Санкт-Петербурга во время очередного загула накормил полуторамесячную дочь детской смесью с наркотиками. Малышку спасли, сейчас ее жизни ничего не угрожает, а на отца завели дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили в региональном управлении СКР.

Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел 3 февраля в квартире на проспекте Энтузиастов, которая последние месяцы больше напоминала наркопритон: глава семьи усиленно налегал на алкоголь, наркотики и психотропные вещества, причем делал это в присутствии дочки. Когда он разводил ей смесь, наркотик неведомым образом попал в бутылочку, а затем и в организм малышки.

Какую меру пресечения избрали горе-отцу, не уточняется. За неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка ему грозит до трех лет в колонии.

Схожий случай произошел за несколько дней до этого в Тосненском районе Ленобласти, помощь потребовалась годовалому ребенку.