Воспитанница детсада в Петербурге отравилась метадоном

Юную жительницу Санкт-Петербурга госпитализировали с симптомами отравления метадоном. Состояние семилетней девочки врачи оценивают как тяжелое.

По данным "Фонтанки", ребенок попал в больницу 13 апреля, тогда как ТАСС сообщает о 15 числе. Перед этим девочка съела конфету, которой ее угостил именинник в детском саду. Однако в дошкольном учреждении №87 других случаев отравления сильнодействующим наркотиком зафиксировано не было.

Медики планирую провести еще несколько экспертиз, чтобы попытаться установить источник отравления девочки, которая живет в благополучной многодетной семье.