Годовалая девочка отравилась метадоном в Ленобласти

Маленькая жительница Тосненского района Ленинградской области попала в больницу с признаками отравления синтетическим наркотиком. Состояние годовалой девочки врачи оценивают как тяжелое.

Ребенок почувствовал себя плохо около девяти часов вечера 24 января, после чего 24-летняя мать девочки вызвала фельдшеров. После осмотра малышки в квартире на Первомайской улице в городе Никольское, где она живет, ее быстро доставили в клинику.

Девочка, как установили медики, отравилась метадоном. Каким образом он попал в организм ребенка, сейчас устанавливают следователи.

Это не первый случай отравления детей наркотиками. Так, 10 декабря в больницу попал двухлетний мальчик из нижегородского поселка Луч, в крови которого нашли следы метадона.