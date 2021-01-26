Годовалая девочка, отравившаяся наркотиками, нашла их в комнате дяди

Как сообщалось ранее, годовалая девочка в Тосненском районе Ленинградской области попала в больницу с признаками отравления синтетическим наркотиком.

Ребенок почувствовал себя плохо вечером, 24 января. В больнице, куда в тяжелом состоянии экстренно доставили пострадавшую, медики установили, что девочка отравился метадоном.

Следственным отделом по городу Тосно была организована доследственная проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

По данным следствия, девочка ненадолго зашла в комнату к своему наркозависимому дяде, когда в комнате никого не было и съела наркотическое вещество. Сейчас, по словам врачей, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

При осмотре места происшествия в комнате, где проживал родственник ребенка, обнаружены и изъяты шприцы, пакет со следами порошкообразного вещества и предметы, используемые при употреблении запрещенных веществ.

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний дядя девочки. Мужчину допрашивают, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По факту данного инцидента прокуратура Ленинградской области начала проверку .