Умер мужчина, из мозга которого извлекли авторучку

Житель Ростова-на-Дону, у которого из головы извлекли авторучку, умер в больнице. Об этом сообщили в областном УФСИН.

В ведомстве рассказали, как инородный предмет попал в мозг пострадавшего. 37-летний мужчина 5 февраля получил травму на территории СИЗО-3, где содержался. Он утверждал, что повреждения нанес себе сам в результате нервного срыва.

Сотрудники БСМП рассказали, что авторучка прошла в миллиметре от ствола головного мозга и основных сосудов. Инородный предмет извлекли с максимальной осторожностью. Врачи отметили, что операция прошла успешно, после чего пациента перевели в реанимацию.

К сожалению, 9 февраля пострадавший скончался, сообщает РИА Новости. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.