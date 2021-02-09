Ростовские нейрохирурги извлекли из мозга мужчины авторучку

Хирурги извлекли из головы 37-летнего жителя Ростова-на-Дону авторучку, которая через глаз вонзилась ему прямо в мозг на весь диаметр полости черепа, передает ГТРК "Дон-ТР", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Инородный предмет прошел в миллиметре от ствола головного мозга и основных сосудов, но чудом не повредил их. Тракцию ручки провели с максимальной осторожностью. Благодаря мастерству врачей, операциия прошла успешно", – рассказали сотрудники Больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону.

Ювелирная операция была проведена нейрохирургами Аделем Аль-Хаммади и Борисом Матевосяном при консультации с заведующим отделением нейрохирургии Виталием Зайцевым, врачом-офтальмологом Татьяной Пащенко, анестезиологом Игорем Ветошкиным, анестезисткой Мариной Инкиной и младшей операционной медсестрой Татьяной Тихой. После хирургического вмешательства мужчина прошел контрольное КТ, затем его перевели в отделение реанимации.