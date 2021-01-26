В Татарстане спасли молодого человека с косой в голове

В Татарстане врачи спасли жизнь молодому человеку, которому только вышедший из колонии сосед вонзил косу в голову. Этот случай произошел еще несколько лет назад в Кукморском районе, однако рассказали о нем врачи только сейчас.

Причиной конфликта стало сделанное пострадавшим замечание, после которого он развернулся и собрался было уйти, но тут же получил косой по голове. Лезвие вошло через теменную кость и вышло через основание шеи. Какое-то время молодой человек был в сознании, но затем впал в кому. На помощь врачам местной больницы прилетел нейрохирург Валерий Игнатьев.

"Достать лезвие было практически невозможно, оно плотно сидело в кости, раскачивать его нельзя, поэтому специалисты сделали фрезевое отверстие вокруг лезвия, то есть расширили кость, не задевая сосуды и ткани головного мозга", – говорится на странице Республиканской клинической больницы в Instagram.

Спустя двое суток пациент вышел из комы, еще около месяца заняло восстановление. Спустя три месяца молодому человеку сделали пластику черепа. Столь серьезная травма не прошла бесследно: он потерял чувствительность в левой руке и стал эпилептиком.

О судьбе и наказании злоумышленника ничего не сообщается.