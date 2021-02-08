08 февраля 2021 18:03

Россиянин с перерезанным горлом эвакуирован с пляжа в Таиланде


Соцсети

Около пляжа Карон в Таиланде был обнаружен иностранец с ножевым ранением горла, об этом в понедельник, 8 февраля, сообщают местные СМИ.

В настоящее время известно, что пострадавшего накануне вечером заметили сотрудники полиции – они вызвали скорую помощь и обеспечили доставку раненого в больницу. Затем мужчину переместили в другое лечебное учреждение в город Пхукет, где ему была сделана операция.

По последним данным, сейчас пациент находится в реанимации.

Отмечается, что личность потерпевшего не раскрывается, однако издание The Phuket News, ссылающееся на тайский Центр помощи туристам, утверждает, что речь идет о гражданине России.

Сообщается, что травма не является следствием нападения. По предварительной версии, иностранец мог получить ранение самостоятельно, однако окончательные выводы можно будет делать только после проведения соответствующей проверки.

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