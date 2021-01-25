Задержан подозреваемый в нападении на российских туристов в Стамбуле

В Стамбуле задержали подозреваемого в нападении с ножом на трех российских туристов – предполагаемым злоумышленником оказался 40-летний Хасан Хусейн Й. Мужчина, как отмечают полицейские, психически неуравновешен, так что может избежать уголовного преследования.

Нападение было совершено около 20:30 24 января в стамбульском районе Бешикташ. Подозреваемый напал на двух женщин и мужчину со спины, после чего несколько раз пырнул каждого из них ножом.

"Я увидел, как женщина упала на землю, она получила семь ножевых ранений. Ее друзья получили по 3-4 удара ножом", – рассказал Hurriyet очевидец.

Максима М. доставили в больницу при медицинском факультете, а Александру В. и Александру Р. – в исследовательскую клинику, в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Задержанный Хасан Хусейн, работающий сборщиком мусора, и ранее совершал противоправные действия, что связано с его психическим состоянием.