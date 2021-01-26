Напавший с ножом на россиян стамбулец отправлен за решетку

В Стамбуле арестован сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.... Такое решение принял суд Стамбула. Страдающий психическим расстройством 40-летний чернорабочий обвиняется в покушении на убийство троих россиян – двух женщин и мужчины.

Турок с ножом напал на прогуливавшихся в стамбульском районе Бешикташ ("Колыбельный камень") россиян со спины с ножом. Туристы после нападения были госпитализированы. Каждому нападавший нанес от трех до семи ударов ножом, но их жизни вне опасности. Нападение на россиян попало на запись видеокамер, сообщает РИА Новости. Известно, что одна из пострадавших в Стамбуле россиянок работала XL-моделью.

В связи с нападением на туристов 24 января российское генконсульство в Стамбуле выступило с отдельным предупреждением, призвав россиян соблюдать меры предосторожности и личной безопасности, быть внимательными в многолюдных местах, а также на безлюдных улицах в темное время суток. Дипломаты призвали российских туристов не вступать в контакт с подозрительными личностями и держаться подальше от психически неуравновешенных лиц, а также избегать мест проведения демонстраций и протестных акций. При малейшей угрозе сотрудники российского генконсульства в Стамбуле рекомендуют поднимать крик для привлечения внимания и вызывать полицию.