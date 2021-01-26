Генконсульство следит за состоянием россиян, раненных ножом в Турции

После нападения неуравновешенного турецкого гражданина на граждан России в Стамбуле, трое наших соотечественников пока остаются в больницах.

Происшествие случилось вечером, 24 января в стамбульском районе Бешикташ. По предварительным данным, между тремя россиянами и гражданином Турции возник бытовой конфликт, в результате которого турок пустил в ход нож.

Все трое наших туристов были госпитализированы с множественными ранениями. По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего Хасана Хусейна Й. Как выяснилось, мужчина психически неуравновешен и ранее уже попадал в поле зрения местной полиции.

Генконсульство РФ в Стамбуле обратилось в правоохранительные органы с просьбой предоставить подробную информацию о случившемся.