Генконсульство следит за состоянием россиян, раненных ножом в Турции

После нападения неуравновешенного турецкого гражданина на граждан России в Стамбуле, трое наших соотечественников пока остаются в больницах.
Происшествие случилось вечером, 24 января в стамбульском районе Бешикташ. По предварительным данным, между тремя россиянами и гражданином Турции возник бытовой конфликт, в результате которого турок пустил в ход нож.
Все трое наших туристов были госпитализированы с множественными ранениями. По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего Хасана Хусейна Й. Как выяснилось, мужчина психически неуравновешен и ранее уже попадал в поле зрения местной полиции.
Генконсульство РФ в Стамбуле обратилось в правоохранительные органы с просьбой предоставить подробную информацию о случившемся.
"Двое пострадавших российских граждан находятся с повреждениями различной степени тяжести под контролем медиков, состояние третьего гражданина опасений не вызывает, в ближайшее время он может быть выписан из больницы. Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья госпитализированных", – сообщило ведомство 25 января на своей странице в Facebook.