Появились новые данные о россиянах, пострадавших в Турции

Трое россиян, пострадавших в результате аварии с автобусом в Турции по-прежнему остаются в больницах, об этом в воскресенье, 11 апреля, заявили в Генеральном консульстве России в Анталье.

В настоящее время ведется подготовка к их выписке и транспортировке в клинику, расположенную в Анталье. Остальных, россиян, которым не потребовалось лечение в стационаре, в ближайшее время также доставят к месту отдыха в Анталью – за эту часть работы отвечает туроператор.

По данным диппредставительства, в настоящее время всем участникам ДТП оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Генконсульство в Анталье в координации с местными властями и представителями страховой компании занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей россиянки на родину", – отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, что накануне автобус, перевозивший группу из 32 граждан России по трассе Конья – Аксарай, съехал в кювет и перевернулся. По предварительной версии, инцидент мог спровоцировать водитель транспортного средства, не справившийся с управлением в условиях сильного снегопада.

К несчастью, одна из российских туристок – Елена Автайкина из Хакасии, погибла. Региональные власти уже выразили готовность оказать помощь ее семье.