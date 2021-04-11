Власти Хакасии помогут семье погибшей в Турции жительницы республики.

Елена Автайкина стала жертвой ДТП с туристическим автобусом. В аварии пострадало как минимум 26 человек.

На обледенелой трассе автобус выскочил на обочину и перевернулся. Согласно версии правоохранителей, водитель не справился с управлением, передает "Россия 24".

Очевидцы сообщали, что пассажиры в первые минуты после аварии бросились помогать друг другу, в том числе вылезать из автобуса.

Российские дипломаты работают с пострадавшими.