Вооруженный ножом мужчина напал на компанию россиян в Стамбуле

Трое граждан России получили ножевые ранения в результате нападения неуравновешенного мужчины в Стамбуле. Камера наблюдения зафиксировала этот момент.

ЧП произошло около 20:30 24 января в районе Бешикташ. Злоумышленник, как видно на кадрах, на пустынной улице нагнал прогуливавшегося в сопровождении двух женщин мужчину и напал со спины. Он поочередно наносил удары пешеходам, а затем скрылся.

Выйти на след подозреваемого пока не удалось. По данным полиции, которые приводит агентство IHA, это сборщик мусора Хасан, состоящий на учете у психиатра.

Пострадавших россиян доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает.