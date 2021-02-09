Володин раскритиковал Решетникова за модные словечки

За модные словечки раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так Володин отреагировал на обещание министра обсудить проект закона о банкротстве на "площадке" Госдумы.

"Площадка – это модное слово. Площадка – это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов", – подчеркнул Вячеслав Володин.

Володин напомнил министру об ответственности перед народом за принимаемые решения, отмечает пресс-служба Думы.

"Это для нас ответственно. Об этом речь идет, упрощенчество такое, и модные словечки. Мы продвинутые, мы знаем. Послушайте, если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста, если все знаете", – обратился спикер российской Думы к главе министерства экономики и развития.

Он отметил, что рост есть только благодаря тому, что сельское хозяйство работает, обрабатывающая промышленность. В остальном мы топчемся на месте, подчеркнул Володин. Спикер Думы напомнил самому Решетникову, что он был губернатором, его люди избирали. И депутатов Думы тоже избирают. И когда у министра появится отношение к Думе, что это российский парламент, тогда, по мнению Володина, появится и ответственность.

Кроме того, Вячеслав Володин добавил, что надеется, что правительство Михаила Мишустина отчитается о своей работе перед депутатами в апреле 2021 года. Так традиционно происходит с 2009 года. Но в 2020 году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 отчет правительства был перенесен на 22 июля.

Ранее Вячеслав Володин назвал основную проблему чиновников в России. И она не в том, что они ездят не на общественном транспорте, а пользуются персональной машиной с водителем. Главная проблема, подчеркнул Володин, в их неэффективной работе. А если слуга народа еще и взятки берет, продолжил спикер, то он из персонального автомобиля должен пересесть в "иное место".