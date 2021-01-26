Володин назвал основную проблему российских чиновников

Основная проблема чиновников в России заключается в их неэффективной работе, а не в том, что они ездят на персональной машине и не пользуются общественным транспортом.

Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, в России были политики, которые пересаживались с персональных автомобилей на общественный транспорт, а в итоге "мы с вами потеряли страну".

Председатель нижней палаты отечественного парламента считает, что если чиновник ездит на персональном автомобиле, но при этом обеспечивает должное качество здравоохранения, безопасности или образования, то к нему не должно возникать вопросов со стороны сограждан.

А вот если, по мнению Володина, слуга народа берет взятки и не решает основные проблемы россиян, то такому человеку стоит пересесть даже не в трамвай, а "в другое место, там, где он может в одиночестве побыть".

Отвечая на вопрос, как он относится к выражениям "бешеный принтер" и "клоунов понабрали в Госдуму", спикер ответил, что ему оскорбительно это слышать.

Володин подчеркнул, что негативный имидж можно закрепить за любым человеком. "Если мы не будем уважительно относиться к своему выбору, нас никто не будет уважать", – отметил политик.