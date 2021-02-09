Кабмин будет строже контролировать расходы бюджета и цены

Дополнительная поддержка регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, помощь медикам и сельхозпроизводителям – темы сегодняшнего совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами. Каждому из 10 нуждающихся в помощи субъектов Федерации до 2024 года будет выделено по пять миллиардов рублей на развитие. Решено увеличить объем резерва на зарплаты медработникам, продлен упрощенный порядок подтверждения инвалидности, и отдельная тема – развитие транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

Онлайн-формат торжеств не предусматривает. Но сегодняшнее совещание начинается с теплых слов.

"Хочу от всей души поздравить Татьяну Алексеевну Голикову с днем рождения. Пожелать ей всего самого доброго, удачи, здоровья, и спасибо за вашу работу", – поздравил Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.

Работать на укрепление экономики должны не только люди, но и деньги, говорит премьер. 10 регионов с самой сложной ситуацией требуют помощи федерального центра, она уже направлена. Задача – контролировать расходы. И цены, которые в условиях пандемии и ограничений поползли вверх.

Чехонью и судаками Волгоград славится. Ценники здесь давно не переписывали. Никаких накруток – что выловили в Волге, то и продают.

Едут и в Тулу. На фермерский привоз не пускают сетевой бизнес. Только частные хозяйства, малые предприятия. В их продукции нет ни химических добавок, ни валютной составляющей.

Чтобы сдержать необоснованный рост цен, но при этом поддержать малый и средний бизнес, подписано распоряжение: всем регионам – содействовать рознице. Рынки и ярмарки – надежное проверенное средство.

"Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией с ценами на базовые продукты питания. Сейчас особенно важно поддержать предпринимателей, а также самозанятых граждан, которые продают собственную продукцию из личных подсобных хозяйств. Выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры и помогать с получением разрешений и оформлением договоров", – подчеркнул Мишустин.

Первоочередные меры поддержки – для людей с ограничениями по здоровью.

Правительство продлевает временный порядок установления инвалидности, введенный с началом пандемии. Не надо обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, поликлиники и больницы сами передадут документы.

"По поручению президента правительство вводит упрощённый порядок освидетельствования тех, кто оформляет инвалидность впервые. Решение об этом будет приниматься по результатам обследований за последний год. И что важно – заочно, без участия человека. Обновлять данные, снова проходить врачей, собирать дополнительные документы и справки будет не нужно", – подчеркнул премьер-министр.

До 2025 года продлена федеральная программа развития Крыма и Севастополя.

Инфраструктуру нужно привести в порядок – говорит премьер.

Суперсовременная трасса "Таврида" уже работает. Осталось проложить подъезды к побережью, широкие и удобные четырехполосные дороги.

Другая важнейшая задача на полуострове – обеспечить надежное водоснабжение.

"Всего по этой программе у нас запланировано порядка 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, очистку её, доставку до всех населённых пунктов с учётом перспективы развития Крыма", – сообщил Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ.

Перспектива – это новые школы, поликлиники, отремонтированные дома и надежные электросети. В правительстве обещают – все будет выполнено в срок.