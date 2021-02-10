Из-за морозов в регионах происходят коммунальные аварии

Более 100 домов в Новосибирской области остались без отопления из-за аварии на теплотрассе.

Под отключение попали 20 многоквартирных, 85 частных домов, а также три школы и колледж. В МЧС уточнили, что в двух школах, отключенных от теплоснабжения, отменили занятия. Сейчас ремонтная бригада ищет место прорыва. Температура воздуха в регионе опустилась до минус 20 градусов, передает "Россия 24".

Авария на котельной в городе Облучье Еврейской автономной области оставила без отопления 27 многоквартирных домов и 4 социальных объекта. Оборудование вышло из строя накануне. Возникла угроза ЧС.

Многодетным семьям и инвалидам предложили переехать в пункты временного размещения. Но люди отказались, в квартирах включили электрические обогреватели.

Ночью аварию удалось устранить. По факту ЧП прокуратура начала проверку. Это уже вторая авария на энергообъекте за последние 10 дней.