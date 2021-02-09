Байден не следит за слушаниями по импичменту Трампу

Президент США Джозеф Байден заявил, что из-за занятости не планирует смотреть трансляцию слушаний в Сенате Конгресса США по делу об импичменте экс-президенту страны Дональду Трампу. "Я не собираюсь смотреть это, у меня есть работа", – подчеркнул он".

Глава американской администрации пояснил, что на данный момент от него на данный момент требуются быстрые и решительные действия, чтобы не потерять еще больше человеческих жизней из-за пандемии коронавируса.

Джозеф Байден отметил, что уверен в способности сенаторов разобраться в теме импичмента, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, американский Сенат приступил к слушаниям, по итогам которых определит, следует ли объявлять импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу. Они начались с четырехчасовых дебатов о конституционности процесса импичмента в отношении экс-главы государства.