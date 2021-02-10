Российские дипломаты отмечают профессиональный праздник

В среду, 10 февраля российские дипломаты отмечают День дипломатического работника. Из-за пандемии коронавируса в этом году большинство праздничных мероприятий пройдет в онлайн-формате.

День дипломатического работника был учрежден в России в 2002 году по указу президента Владимира Путина. Именно в этот день – 10 февраля 1549 года – было образовано специальное внешнеполитическое ведомство – Посольский приказ.

В поздравлении по случаю Дня дипломатического работника глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал об актуальных задачах дипломатии. Также он отметил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин, поздравляя российских дипломатов с профессиональным праздником, дали высокую оценку деятельности МИД РФ.

Министр подчеркнул, что Россия на сегодняшний день является одним из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства, а также продвигает на международной арене объединительную повестку дня, передает ТАСС.

Сергей Лавров заверил, что сотрудники российского внешнеполитического ведомства продолжат делать все необходимое для защиты прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом, а также дипломатического сопровождения внешнеэкономической деятельности. По его словам, доверие, которое оказывают российским дипломатам, ко многому обязывает и требует полной самоотдачи и высокого профессионализма.

Министр напомнил, что перед дипломатической службой по-прежнему стоят ответственные задачи по формированию благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития России, поддержанию в мировых делах стратегического равновесия, безопасности и стабильности.

Особо Сергей Лавров поблагодарил ветеранов дипломатической службы, продолжающих способствовать продвижению интересов России и помогающих воспитывать новое поколение отечественных дипломатов.