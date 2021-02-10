Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника

10 февраля отмечается День дипломатического работника. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов российского МИД поздравил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что отечественная внешнеполитическая служба может по праву гордиться своей богатой историей. Российские дипломаты находятся на переднем крае защиты национальных интересов, вносят значимый вклад в укрепление мира на планете, в решение важнейших глобальных и региональных проблем.

По словам Путина, во многом благодаря действиям МИД РФ удалось добиться стабилизации ситуации в ряде горячих точек, обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнеров, включая, прежде всего, государства Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. Также сотрудники ведомства проделали большую и эффективную работу по оказанию помощи россиянам, оказавшимся за границей во время пандемии коронавируса.

Кроме того, президент указал, что министерству следует активнее отстаивать права и интересы наших соотечественников за рубежом и укреплять позиции русского языка в мире.