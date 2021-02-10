Генконсульство США во Владивостоке может закрыться весной

Генеральное консульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны. Об этом сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

Он подчеркнул, что это одностороннее решение Государственного департамента США. Также он выразил надежду, что данное решение может быть пересмотрено новой американской администрацией, так как оно идет в разрез с тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края. По словам Броварца, расширение присутствия иностранных представителей идет, даже несмотря на пандемию ковида, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, США приняли решение навсегда закрыть генконсульство США во Владивостоке и временно приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. Причина – кадровые проблемы миссии в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала.

Американское генконсульство в Санкт-Петербурге было закрыто еще в 2018-м. Таким образом, посольство в Москве может остаться единственным дипломатическим ведомством США в России.