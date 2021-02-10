Основатель "Английского лагеря" Френсис Ландивар умер от коронавируса в Приморье

Во Владивостоке на 64 году жизни скончался известный благотворитель Фрэнсис Ландивар. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Как информирует ГТРК "Владивосток" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", реаниматологи несколько дней боролись за жизнь Френсиса, но болезнь оказалась сильнее.

Его называли "Многодетный папа". Почти 20 лет Фрэнсис Ландивар проработал с детьми, являясь основателем "Английского лагеря", а также общества "Руки помощи". К слову, в его лагерь ехали со всего мира. Кроме того, известный благотворитель писал песни, исполнял их, вел курс лекций на английском языке и учил окружающих радоваться жизни, как делал это сам.