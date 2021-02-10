В амурском поселке иномарка въехала в ларек, травмированы продавец и покупатель

В амурском поселке Магдагачи водитель иномарки протаранил торговый павильон. Травмы получили покупатель и продавец ларька.

Очевидцы сняли видео с места ДТП. На кадрах видно, как машина, пробив стену ларька, въехала внутрь павильона. Пострадавшим продавцу и покупателю вызвали скорую помощь.

"В Магдагачи водитель, пытаясь скрыться от ГИБДД, въехал в ларек с фруктами", – написали свидетели произошедшего в сети.

В управлении ГИБДД по региону факт аварии подтвердили, сообщает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". В ближайшее время данные по аварии поступят в управление МВД по Амурской области.