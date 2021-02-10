Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский стал лучшим игроком дня. Об этом сообщил официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В матче регулярного чемпионата против "Детройт Ред Уингз" голкипер "пантер" отразил 31 бросок и помог своей команде добиться победы со счетом 2:1.

Второй звездой дня признан капитан "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос, оформивший дубль в матче против "Нэшвилл Предаторз". Тройку лучших замкнул Элиас Линдхольм из "Калгари Флэймз", ставший автором победной шайбы в игре с "Виннипег Джетс".