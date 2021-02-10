На севере Петербурга загорелся склад стройматериалов

Черный столб дыма поднялся сегодня в небо на севере Санкт-Петербурга , где вспыхнул склад пиломатериалов. Очевидцы сняли на видео горящее здание.

Пожар на Выборгском шоссе в поселке Парголово начался около 10 часов утра 9 февраля. О его причинах судить пока рано, так как сотрудники МЧС не могут совладать с огнем, охватившим 1,5 тысячи квадратных метров, то есть весь склад.

В настоящее время пожарные стараются оградить от языков пламени соседнее здание, из него вывели всех сотрудников.

Информации о пострадавших не поступало. Взвившийся в небо черный хвост виден за несколько километров от места пожара.