Пожар у Лахта Центра: в районе здания горят камыши

Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео пожара с Мебельной улицы в районе Санкт-Петербурга. Выяснилось, что пламя колыхало у Лахтинского разлива. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

На кадрах свидетелей видно, что столбы чёрного дыма заволокли часть Приморского района, они поднимались выше самого здания Лахта Центра.

Позже сотрудники МЧС доложили, что в районе горит камыш.

Спасателями были обнаружены три очага возгорания травы, огонь распространился на территории более 200 кв. м.

Для тушения использовались ранцевые установки и подручные средства. По предварительным данным, угрозы распространения огня нет.

На данный момент пожарные уточняют причины возгорания.