Спасти Дашу с пороком сердца: малышке нужна срочная операция

У маленькой Даши из Самары врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Девочке срочно требуется операция, стоимость которой вместе с расходными материалами составляет 508 278 рублей. Таких денег у семьи нет.

Даша родилась 3 декабря 2018 года. Девочка стала долгожданным ребенком в семье. Однако радость родителей омрачил тяжелый диагноз – через месяц после рождения у Даши обнаружили врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки.

"С тех самых пор, вот уже два года, мы не знаем покоя. Состоим на учете у кардиохирурга, делаем ЭХО КГ и проходим консультации. На последней консультации 22 декабря 2020 года нам было озвучено, что состояние ухудшилось и нужна операция", – рассказывает мама девочки.

Врачи настаивают, что закрыть дефект межпредсердной перегородки нужно срочно – у ребенка идет очень большая нагрузка на сердце. Уже появилась одышка, быстрая утомляемость. Если не сделать операцию, состояние здоровья малышки будет стремительно ухудшаться.

Кардиохирурги детской республиканской клинической больницы Казани готовы провести эндовоскулярное закрытие порока. Этот малоинвазивный метод получил широкое применение, потому что позволяет провести лечение без вскрытия грудной клетки и без остановки сердца. Через бедренную вену к сердцу подводят специальное устройство (окклюдер), которое устанавливают в месте дефекта и раскрывают по типу зонтика, закрывая тем самым отверстие межпредсердной перегородки. Полное восстановление ребенка после процедуры происходит за пару дней.

Однако квот на лечение в этом году уже нет, а стоимость операции и специального окклюдера составляет 508 278 рублей.

"К сожалению, наша семья не в состоянии оплатить лечение. Для нас это очень большие деньги. Мы верим, что мир не без добрых людей. Помогите нам, пожалуйста. Как и любой родитель, мы мечтаем, чтобы наша дочь жила полноценной жизнью, как все здоровые детки", – обращается мама Даши ко всем неравнодушным людям.

Также Даше можно помочь, отправив SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300) или SMS на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Пожертвование также можно сделать через "Сбербанк-онлайн" (в назначении платежа необходимо указать "Благотворительный взнос для Тимкиной Дарьи").