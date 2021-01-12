Нужна помощь: Варю Шестакову спасет внутривенное питание

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Сегодня мы рассказываем о четырехмесячной Варе Шестаковой из города Артема Приморского края.

Девочка родилась с тяжелым пороком развития кишечника, после трех операций от тонкой кишки осталось 12 сантиметров – это десятая часть всей длины. Обычное питание организм Вари не усваивает, поэтому врачи установили порт для внутривенного введения необходимых для жизни веществ. Через год предстоит хирургическая реконструкция кишечника. Чтобы до нее дожить и набраться сил, девочке необходимо внутривенное питание.

Из письма Дины Шестаковой, мамы Вари: "Когда я проходила УЗИ на последнем месяце беременности, у малышки заподозрили патологию – недоразвитие кишечника. После рождения Варю срочно забрали в краевую больницу во Владивостоке, где экстренно прооперировали. Из-за некроза у дочки сохранилось всего 12 сантиметров тонкой кишки. Варю еще дважды оперировали – пытались наладить работу кишечника, но все напрасно. Дочка больше двух месяцев провела в реанимации, положительной динамики не было. Ребенок погибал. Я узнала, что в Москве есть клиника, где спасают таких детей. Из-за того, что я заболела коронавирусом, с Варей в Москву полетел муж. Две недели они провели в инфекционной больнице – тесты на коронавирус оказались положительными, – после чего Варю госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №13 имени Н.Ф. Филатова. Дочке установили систему для подачи внутривенного питания – обычное она не усваивает. Врачи говорят, что это временно, потом все наладится. Сейчас уже я с Варей в Филатовской больнице, врачи учат меня ставить капельницы. Пока внутривенным питанием нас обеспечивает клиника, но после выписки мы должны будем все покупать сами. Только у нас с мужем такой возможности нет. Питание очень дорогое. Прошу, помогите!"

Для спасения Вари Шестаковой не хватает 566 391 руб.

Гастроэнтеролог Детской городской клинической больницы №13 имени Н.Ф. Филатова Елена Костомарова (Москва):

"Варя родилась с пороком развития кишечника – высокой атрезией тонкой кишки. Девочке сделали уже три операции для восстановления проходимости, предстоит еще реконструкция кишечника, которую планируется провести в возрасте от года до полутора лет. Сейчас Варя не может усваивать обычную пищу, она растет и развивается только за счет внутривенного питания, которое ей жизненно необходимо".

Стоимость внутривенного питания на полгода 1 479 251 руб.

912 860 руб. собрали читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 566 391 руб.

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