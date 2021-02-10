Французы потроллили главу минздрава, привившегося от ковида

Французские СМИ и интернет-пользователи потроллили министра здравоохранения Оливье Верана, который сделал прививку от коронавируса. Он привился препаратом от компании AstraZeneca, но внимание публики привлекло то, как он это сделал: министр частично снял рубашку.

В интернете Верана сравнили с фигурой на картине Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ". Процесс вакцинации главы минздрава обыграли и в известной юмористической передаче Quotidien, сравнив его с изображением актрисы Брижит Бардо на ретро-плакате.

Во Франции разрешены к применению вакцины производства компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech. Между тем Евросоюз рассматривает возможность регистрации и российской препарата "Спутник V". Отдельные страны Европы, например, Венгрия и Сербия, уже зарегистрировали его у себя.