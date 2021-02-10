Главврач Никольской больницы: в момент аварии никто не умирал

Неисправность кислородного оборудования могла стать причиной гибели пациентов в реанимации подмосковной больницы, полагают представители экстренных служб. В то же время главврач ковидного госпиталя утверждает, что пациенты скончались уже после того, как была возобновлена подача кислорода.

ЧП произошло ранним утром 10 февраля в Никольской больнице в Одинцове. По предварительным данным, залип клапан газификатора, снабжающего кислородом аппараты ИВЛ. Пока устраняли сбой в работе центральной системы, больных подключили к газовым баллонам.

Информация о числе погибших разнится: источники сообщают о трех скончавшихся пациентах, главврач больницы Владимир Гордеев – о двух.

"Это неправильно: не три и не из-за подачи кислорода. В момент аварии никто из пациентов не умирал. Спустя час после аварии у нас произошла смерть пациента. И еще спустя полчаса, это уже было 8 утра, скончалась ещё одна пациентка", – заявил он изданию "Подъем", уточнив, что и до сбоя они находились в крайне тяжелом состоянии.

В то же время управление Роздравнадзора по Москве и области сообщило о начатой проверке по факту гибели трех пациентов.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.